***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.08.2021 15:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958980
BIST
17:151.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:158,5137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:159,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:15487,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,20
|Açılış
|: 487,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DMSAS
|8,04
|115.734.803
|% 17,03
|
|PENTA
|90,00
|16.460.408
|% 16,43
|
|DOBUR
|23,18
|2.694.407
|% 13,74
|
|KTSKR
|52,65
|94.112.406
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,24
|92.263.238
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,55
|38.764.987
|% -7,37
|
|BRYAT
|386,30
|122.402.517
|% -7,03
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|8.173.596
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,34
|917.868.455
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|679.713.288
|% -3,86
|
|EREGL
|18,61
|528.500.185
|% -2,31
|
|SISE
|8,73
|528.209.826
|% 1,28
|
|THYAO
|12,28
|517.427.478
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,86
|376.113.957
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.520.783
|% 5,19
|
|GARAN
|9,34
|917.868.455
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,56
|249.760.946
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,73
|679.713.288
|% -3,86
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5142
|8,5168
|% 0,81
|
|Euro
|9,9786
|9,9839
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,6238
|11,6821
|% 0,32
|
|Frank
|9,2467
|9,3024
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2661
|2,2774
|% 0,88
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,15
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-1,79
|