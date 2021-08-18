***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.08.2021 15:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İçtüzük Değişiklik Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958981
BIST
15:581.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,66
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
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1.442
En Düşük
1.434
15:588,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5475
En Düşük
8,3769
15:589,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0761
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
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10,0144
En Düşük
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15:58489,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,80
|Açılış
|: 489,46
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|Önceki Kapanış
|: 485,66
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491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PENTA
|90,45
|14.919.736
|% 17,01
|
|KTSKR
|52,80
|89.106.922
|% 13,21
|
|ALMAD
|1,72
|404.246
|% 6,83
|
|ESCAR
|19,47
|51.631.514
|% 6,57
|
|FADE
|8,78
|21.239.058
|% 6,55
|
|ALARK
|9,37
|54.594.562
|% -4,68
|
|AKSUE
|10,37
|2.543.721
|% -3,89
|
|ALKA
|14,91
|3.012.012
|% -3,62
|
|ALCAR
|295,20
|11.502.214
|% -3,47
|
|AEFES
|21,80
|9.041.731
|% -1,62
|
|GARAN
|9,27
|638.079.466
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,78
|471.019.074
|% -3,23
|
|SISE
|8,72
|454.107.020
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|446.333.030
|% 0,00
|
|EREGL
|18,61
|410.501.873
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|358.725.493
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.188.179
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|214.604.272
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|638.079.466
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,78
|471.019.074
|% -3,23
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5199
|8,5216
|% 0,87
|
|Euro
|9,9841
|9,9910
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6103
|11,6685
|% 0,20
|
|Frank
|9,2419
|9,2976
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2629
|2,2742
|% 0,74
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|