***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.08.2021 21:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sorumluluk BEyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960685
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05483,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,48
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|29,70
|411.256
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.851.803
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|209.523.447
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.864.257
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.875.936
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.635.489
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.703
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.589.215
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3852
|8,3890
|% 0,21
|
|Euro
|9,8727
|9,8811
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4529
|11,5104
|% -0,25
|
|Frank
|9,0981
|9,1529
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında