***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.09.2021 17:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965177
BIST
17:091.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -18,96
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
17:098,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1001
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
17:0910,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1098
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4189
En Düşük
10,2810
17:09496,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,77
|Açılış
|: 496,67
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PKENT
|2.364,80
|4.994.061
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.690.806
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.766.125
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.317.318
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.642.459
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|34.045.424
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|40.275.064
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,10
|13.333.860
|% -9,23
|
|NUGYO
|8,77
|106.251.434
|% -9,12
|
|KIMMR
|4,14
|864.176.855
|% -2,13
|
|TUPRS
|110,30
|499.960.834
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,31
|493.228.541
|% -3,35
|
|BIOEN
|38,30
|328.817.336
|% 3,96
|
|EKGYO
|1,79
|260.414.159
|% -1,65
|
|KIMMR
|4,14
|864.176.855
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,79
|260.414.159
|% -1,65
|
|ODAS
|1,36
|108.064.717
|% -1,45
|
|HALKB
|4,31
|124.299.872
|% -3,58
|
|AKYHO
|2,31
|61.687.338
|% -7,23
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8598
|8,8620
|% 1,14
|
|Euro
|10,3683
|10,4189
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,0814
|12,1420
|% 0,80
|
|Frank
|9,5333
|9,5907
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3542
|2,3660
|% 1,08
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|2,41
|
|Altın Gr.
|496
|496
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|31,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|32,44
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|15,69
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|0,30
|
Seans Raporu
17:09
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17:18FENER
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 32.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 077, 090 adet işlem
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 32 kaybederek (% -1.57 ) 1, 211
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17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, YEOTK, GARFA, KERVN, PKENT, OYLUM
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17:17
GARFA, OYLUM, ERSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:17
TEZOL, SELVA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında