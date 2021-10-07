***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 10:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967755
BIST
11:181.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,87
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:188,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1810,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:18503,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 503,40
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.949.073
|% 9,97
|
|DOBUR
|28,94
|2.752.918
|% 9,62
|
|KTSKR
|43,30
|80.852.722
|% 8,41
|
|NUGYO
|13,28
|10.368.489
|% 6,84
|
|SEYKM
|16,20
|6.370.120
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,74
|12.722.281
|% -7,45
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,01
|40.939.246
|% -4,60
|
|PETKM
|6,04
|466.775.409
|% -0,98
|
|GARAN
|9,29
|395.025.350
|% 0,76
|
|EREGL
|16,59
|337.599.639
|% 2,72
|
|THYAO
|13,95
|283.458.490
|% 1,75
|
|TUPRS
|119,50
|189.587.946
|% 0,42
|
|PETKM
|6,04
|466.775.409
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,77
|79.112.946
|% 0,57
|
|GLYHO
|1,90
|77.375.954
|% 0,00
|
|GARAN
|9,29
|395.025.350
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|180.984.509
|% 2,38
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8774
|8,8801
|% 0,11
|
|Euro
|10,2834
|10,2897
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0111
|12,0714
|% -0,04
|
|Frank
|9,5385
|9,5959
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3595
|2,3713
|% 0,03
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|0,33
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-1,20
|