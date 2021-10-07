***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 10:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967756
BIST
10:481.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:488,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:4810,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0197
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3029
En Düşük
10,2457
10:48503,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 503,94
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.888.433
|% 9,97
|
|NUGYO
|13,52
|7.343.861
|% 8,77
|
|DOBUR
|28,58
|1.253.838
|% 8,26
|
|KTSKR
|43,10
|69.267.130
|% 7,91
|
|SEYKM
|16,20
|6.167.555
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,76
|9.576.986
|% -6,38
|
|IDEAS
|51,55
|2.366.323
|% -3,19
|
|UNLU
|6,15
|25.245.555
|% -2,38
|
|GARAN
|9,28
|279.766.501
|% 0,65
|
|PETKM
|6,04
|271.931.583
|% -0,98
|
|EREGL
|16,62
|262.280.195
|% 2,91
|
|THYAO
|13,88
|195.078.093
|% 1,24
|
|HALKB
|4,34
|142.456.796
|% 3,33
|
|PETKM
|6,04
|271.931.583
|% -0,98
|
|GLYHO
|1,91
|70.375.660
|% 0,53
|
|HALKB
|4,34
|142.456.796
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,78
|56.518.926
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,38
|74.680.664
|% 0,85
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8811
|% 0,12
|
|Euro
|10,2849
|10,2943
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0204
|12,0806
|% 0,03
|
|Frank
|9,5330
|9,5904
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3587
|2,3706
|% 0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|3,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,86
|
Seans Raporu
10:48
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