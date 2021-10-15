***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.10.2021 12:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru MEtni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970986
BIST
11:511.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:519,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5110,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0178
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:51528,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,77
|Açılış
|: 528,46
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,18
|18.434.049
|% 6,34
|
|VBTYZ
|21,78
|95.798.912
|% 5,63
|
|PENGD
|3,59
|17.184.945
|% 5,59
|
|CEOEM
|10,25
|65.551.575
|% 4,49
|
|BAYRK
|8,91
|1.491.356
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.527.249
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.447
|% -9,95
|
|YEOTK
|70,10
|82.009.190
|% -8,96
|
|GARAN
|9,07
|1.089.095.073
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,10
|409.631.165
|% 2,48
|
|THYAO
|14,40
|311.286.893
|% 0,70
|
|ASELS
|16,59
|258.089.089
|% 0,12
|
|EREGL
|17,59
|246.100.946
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,86
|235.349.142
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.089.095.073
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|236.171.423
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|137.816.504
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,18
|193.161.017
|% -1,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2040
|9,2078
|% 0,33
|
|Euro
|10,6753
|10,6911
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,5823
|12,6454
|% 0,52
|
|Frank
|9,9249
|9,9847
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4450
|2,4572
|% 0,18
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-9,50
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|
Seans Raporu
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