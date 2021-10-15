***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.10.2021 12:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970988
BIST
12:011.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
12:019,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0378
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
12:0110,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0495
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
12:01528,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,52
|Açılış
|: 528,70
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,20
|19.415.776
|% 6,42
|
|PENGD
|3,59
|18.073.327
|% 5,59
|
|SARKY
|13,14
|17.089.365
|% 4,95
|
|CEOEM
|10,28
|66.432.358
|% 4,79
|
|BAYRK
|8,91
|1.499.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|157.110.144
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.478.112
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,67
|68.270.908
|% -9,79
|
|GARAN
|9,08
|1.108.977.263
|% -1,94
|
|TUPRS
|128,60
|424.077.309
|% 2,88
|
|THYAO
|14,43
|331.386.042
|% 0,91
|
|EREGL
|17,59
|261.144.700
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,38
|252.964.834
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,86
|238.839.384
|% 1,09
|
|GARAN
|9,08
|1.108.977.263
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,38
|252.964.834
|% -0,42
|
|VAKBN
|3,39
|139.367.717
|% -1,74
|
|GLYHO
|1,89
|70.263.313
|% 2,72
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2116
|9,2152
|% 0,41
|
|Euro
|10,6946
|10,7228
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,5913
|12,6544
|% 0,59
|
|Frank
|9,9291
|9,9890
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4461
|2,4584
|% 0,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-10,90
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.473
|3.561
|-15,16
|
|Yarım
|1.679
|1.722
|-7,34
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,82
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:14CEOEM
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 479, 073 adet işlem
-
12:13SARKY
Yüzde 4.95 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 827 adet işlem
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 43 kaybederek (% -0.03 ) 1, 519
-
12:12XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 186.00 milyon TL de
-
12:12BTCIM
Yüzde 4.02 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 141 adet işlem