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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.10.2021 12:04



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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İhraç Belgesi Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970989


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BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,75 336.551 % 7,14  
MERIT 28,36 19.080.735 % 7,02  
PENGD 3,59 17.972.465 % 5,59  
SARKY 13,17 16.871.521 % 5,19  
CEOEM 10,28 66.363.303 % 4,79  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 9,2108 9,2110 % 0,37  
Euro 10,6939 10,7019 % 0,27  
Sterlin 12,5831 12,6462 % 0,52  
Frank 9,9289 9,9887 % 0,29  
Riyal 2,4451 2,4574 % 0,18  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -9,47  
Altın Gr. 529 529 -1,60  
Cumhuriyet 3.492 3.545 -14,00  
Tam 3.476 3.563 -12,67  
Yarım 1.680 1.724 -6,13  
Çeyrek 843 862 -3,07  
Gümüş.Ons 23,35 23,37 -0,16  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,04  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87  
Seans Raporu 12:01
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