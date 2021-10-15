***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.10.2021 12:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970989
BIST
12:011.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
12:019,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
12:0110,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0286
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
12:01528,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,52
|Açılış
|: 528,70
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,36
|19.080.735
|% 7,02
|
|PENGD
|3,59
|17.972.465
|% 5,59
|
|SARKY
|13,17
|16.871.521
|% 5,19
|
|CEOEM
|10,28
|66.363.303
|% 4,79
|
|BAYRK
|8,91
|1.499.651
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|PRKAB
|15,64
|65.298.538
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|156.426.404
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.863
|% -9,95
|
|GARAN
|9,07
|1.108.301.036
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,50
|423.131.233
|% 2,80
|
|THYAO
|14,44
|326.078.102
|% 0,98
|
|ASELS
|16,60
|265.635.533
|% 0,18
|
|EREGL
|17,59
|260.574.548
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,86
|236.594.414
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.108.301.036
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,36
|236.472.336
|% -1,26
|
|VAKBN
|3,39
|139.366.791
|% -1,74
|
|AKBNK
|5,17
|203.079.572
|% -1,52
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2108
|9,2110
|% 0,37
|
|Euro
|10,6939
|10,7019
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,5831
|12,6462
|% 0,52
|
|Frank
|9,9289
|9,9887
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4451
|2,4574
|% 0,18
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-9,47
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.492
|3.545
|-14,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|-12,67
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|-6,13
|
|Çeyrek
|843
|862
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:13SARKY
Yüzde 4.95 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 827 adet işlem
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 43 kaybederek (% -0.03 ) 1, 519
-
12:12XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 186.00 milyon TL de
-
12:12BTCIM
Yüzde 4.02 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 141 adet işlem
-
12:11PENGD
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 082, 976 adet işlem