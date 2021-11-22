***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2021 09:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978884
BIST
11:451.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 16,73
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
11:4511,2044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0472
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
11:4512,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0665
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
11:45662,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -5,55
|Açılış
|: 662,70
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler11:45
|TETMT
|230,40
|3.206.698
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.105.337
|% 9,98
|
|SELGD
|4,64
|3.836.155
|% 9,95
|
|ATATP
|56,90
|33.000.964
|% 9,95
|
|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|57.940.085
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|150.739.323
|% -5,81
|
|BASGZ
|13,16
|171.630.069
|% -5,73
|
|BJKAS
|5,65
|61.911.462
|% -5,68
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,36
|816.457.601
|% 1,58
|
|SISE
|11,13
|748.057.308
|% -1,07
|
|KRDMD
|8,37
|589.968.778
|% 2,32
|
|GARAN
|12,10
|500.323.576
|% 0,41
|
|TSPOR
|8,99
|324.627.938
|% 4,78
|
|ODAS
|1,65
|270.781.379
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,37
|589.968.778
|% 2,32
|
|SISE
|11,13
|748.057.308
|% -1,07
|
|YKBNK
|3,59
|217.344.892
|% 1,13
|
|ADESE
|1,07
|54.138.541
|% 0,94
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1719
|11,2044
|% -0,42
|
|Euro
|12,5787
|12,6412
|% -0,52
|
|Sterlin
|14,9345
|15,0094
|% -0,97
|
|Frank
|11,9632
|12,0352
|% -0,88
|
|Riyal
|2,9647
|2,9796
|% -0,87
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-0,48
|
|Altın Gr.
|661
|661
|-7,48
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|0,00
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,33
|