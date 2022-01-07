***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.01.2022 12:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989801
BIST
13:302.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,40
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
13:3013,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0218
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
13:3015,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0535
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
13:30798,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 4,71
|Açılış
|: 798,31
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler13:28
|UZERB
|51,20
|1.860.352
|% 9,97
|
|SODSN
|33,60
|454.486
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|29.851.282
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|652.672
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|1.049.519
|% 8,77
|
|SEYKM
|9,27
|122.221.033
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|62.330.998
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,01
|20.517.771
|% -4,72
|
|IHAAS
|10,57
|2.859.277
|% -4,08
|
|MTRYO
|1,64
|801.033
|% -3,53
|
|GARAN
|11,68
|2.160.216.286
|% 1,74
|
|EREGL
|31,10
|1.925.937.234
|% 2,98
|
|THYAO
|24,64
|1.362.022.070
|% -0,88
|
|KRDMD
|11,26
|1.236.157.613
|% 6,33
|
|SISE
|14,94
|854.280.217
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,61
|758.544.945
|% 3,44
|
|GARAN
|11,68
|2.160.216.286
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,26
|1.236.157.613
|% 6,33
|
|EKGYO
|2,32
|210.069.923
|% 2,65
|
|PETKM
|9,53
|776.915.848
|% 1,60
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8483
|13,8676
|% 0,19
|
|Euro
|15,6584
|15,6849
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7120
|18,8058
|% 0,52
|
|Frank
|14,9818
|15,0720
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6792
|3,6977
|% 0,39
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,85
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,63
|
|Cumhuriyet
|5.306
|5.386
|50,00
|
|Tam
|5.278
|5.416
|49,40
|
|Yarım
|2.551
|2.620
|23,90
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|0,85
|