***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2022 11:20
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011004
BIST
11:392.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 33,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:3914,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0616
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:3916,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1084
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:39916,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,96
|Açılış
|: 916,65
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
916,65
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YEOTK
|62,75
|7.299.770
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.875.116
|% 9,33
|
|CMBTN
|201,50
|5.391.801
|% 7,41
|
|GZNMI
|27,02
|52.902.321
|% 7,14
|
|OYLUM
|5,25
|5.496.662
|% 7,14
|
|PKENT
|393,30
|45.162.956
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.644.200
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,95
|1.375.978.384
|% 3,89
|
|EREGL
|35,64
|1.349.291.226
|% 3,97
|
|THYAO
|27,98
|986.612.603
|% 1,01
|
|GARAN
|11,93
|793.984.404
|% 0,59
|
|FROTO
|296,60
|541.171.664
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,27
|215.125.277
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,95
|1.375.978.384
|% 3,89
|
|CEMAS
|1,14
|76.330.534
|% 2,70
|
|GARAN
|11,93
|793.984.404
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,87
|249.416.063
|% 1,84
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6815
|% 0,45
|
|Euro
|16,2326
|16,2596
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,2955
|19,3923
|% 0,78
|
|Frank
|15,5489
|15,6426
|% 0,57
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,48
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|13,52
|
|Altın Gr.
|915
|915
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,99
|