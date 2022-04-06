***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 17:14
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİNBERG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016587
BIST
17:362.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -7,58
|Açılış
|: 2.328
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|Önceki Kapanış
|: 2.326
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2.348
En Düşük
2.308
17:3614,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 14,7430
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|Önceki Kapanış
|: 14,7150
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14,7470
En Düşük
14,7016
17:3616,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 16,1000
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1339
En Düşük
16,0198
17:36912,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 912,71
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|Önceki Kapanış
|: 910,95
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916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KONKA
|15,09
|146.212.136
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.665.925
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.848.294
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.963.060
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.589
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.151.161
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,42
|28.559.810
|% -8,58
|
|LIDER
|17,40
|289.371.100
|% -6,70
|
|DZGYO
|2,39
|33.244.841
|% -5,91
|
|CEOEM
|11,20
|59.372.603
|% -5,72
|
|THYAO
|34,56
|4.277.767.865
|% 0,17
|
|PETKM
|9,95
|2.322.105.815
|% 2,05
|
|GARAN
|12,45
|1.901.943.455
|% -0,32
|
|ASELS
|25,66
|1.748.077.468
|% -1,38
|
|KRDMD
|15,55
|1.610.568.344
|% -1,64
|
|ODAS
|2,07
|1.224.742.141
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,57
|801.331.056
|% -0,77
|
|KARSN
|5,78
|1.355.253.547
|% 2,12
|
|PETKM
|9,95
|2.322.105.815
|% 2,05
|
|YKBNK
|4,17
|947.317.721
|% -0,95
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7373
|14,7407
|% 0,19
|
|Euro
|16,0955
|16,1036
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2355
|19,3319
|% 0,21
|
|Frank
|15,7382
|15,8330
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9187
|3,9384
|% 0,10
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,12
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,02
|