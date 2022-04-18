***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2022 17:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EASYCEP GSYF İCAZET BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021533
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,74
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,24
|Açılış
|: 934,42
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|39.717.883
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.400.116
|% 9,99
|
|YATAS
|14,65
|186.333.328
|% 9,98
|
|IHAAS
|18,63
|26.657.507
|% 9,98
|
|OYYAT
|59,50
|4.066.825
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|291.932.803
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,30
|81.837.720
|% -6,82
|
|PAGYO
|12,77
|2.631.931
|% -6,52
|
|ITTFH
|1,48
|42.249.004
|% -6,33
|
|GARAN
|14,42
|4.004.041.199
|% 3,74
|
|ASELS
|28,12
|2.596.888.584
|% 2,11
|
|YKBNK
|5,24
|2.291.246.457
|% 0,96
|
|THYAO
|37,70
|2.289.515.851
|% -0,11
|
|SISE
|18,03
|2.233.439.765
|% 3,50
|
|TSKB
|2,01
|900.395.139
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,24
|2.291.246.457
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,32
|1.643.540.547
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|449.392.209
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.004.041.199
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6444
|14,6527
|% 0,14
|
|Euro
|15,7980
|15,8192
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0148
|19,1102
|% -0,22
|
|Frank
|15,4654
|15,5585
|% 0,09
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,23
|
|Altın Gr.
|935
|935
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,30
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem