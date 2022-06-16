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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.06.2022 11:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037624


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BIST En Aktif Hisseler13:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,38 14.676.367 % 9,92  
TSGYO 4,86 104.985.341 % 9,21  
UFUK 72,45 8.316.767 % 8,13  
GLBMD 6,70 3.001.860 % 8,06  
EUREN 25,66 152.393.038 % 7,63  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 17,3084 17,3147 % 0,45  
Euro 18,0267 18,0581 % 0,21  
Sterlin 20,9656 21,0708 % 0,29  
Frank 17,5958 17,7018 % 1,97  
Riyal 4,5986 4,6216 % 0,48  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -12,81  
Altın Gr. 1.014 1.014 -1,42  
Cumhuriyet 6.742 6.844 4,00  
Tam 6.733 6.830 -41,00  
Yarım 3.306 3.341 -20,00  
Çeyrek 1.656 1.670 -10,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,49 -0,19  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 -0,06  
B. Petrol 118 118 -0,54  
Seans Raporu 13:36
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