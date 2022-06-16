***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2022 11:54
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037625
BIST
13:372.503
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -28,42
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.502
13:3717,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:3718,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:371.014,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.014,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:37
|YGGYO
|22,38
|14.676.367
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,86
|104.985.341
|% 9,21
|
|UFUK
|72,45
|8.316.767
|% 8,13
|
|GLBMD
|6,70
|3.001.860
|% 8,06
|
|EUREN
|25,66
|152.393.038
|% 7,63
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,03
|97.850.143
|% -5,39
|
|HEDEF
|6,84
|12.987.969
|% -4,47
|
|KOZAA
|26,66
|149.903.045
|% -3,96
|
|ENKAI
|18,08
|234.341.740
|% -3,68
|
|THYAO
|47,74
|2.949.638.039
|% -1,45
|
|SASA
|46,22
|1.835.457.402
|% 3,35
|
|EREGL
|29,88
|1.551.449.748
|% -0,27
|
|SISE
|21,38
|869.551.091
|% -1,93
|
|KRDMD
|13,25
|617.391.040
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,67
|426.157.850
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,60
|235.604.202
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|293.285.975
|% -2,19
|
|ODAS
|2,96
|205.597.298
|% 1,02
|
|TSKB
|2,13
|139.308.288
|% -0,93
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3055
|17,3178
|% 0,46
|
|Euro
|18,0302
|18,0631
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9656
|21,0708
|% 0,29
|
|Frank
|17,5958
|17,7018
|% 1,97
|
|Riyal
|4,5986
|4,6216
|% 0,48
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,36
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.747
|6.849
|9,00
|
|Tam
|6.733
|6.829
|-42,00
|
|Yarım
|3.305
|3.340
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,63
|