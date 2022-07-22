***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 12:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047292
BIST
12:582.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,66
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
12:5817,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
12:5818,0333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0982
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
12:58984,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,59
|Açılış
|: 984,98
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler12:56
|KLRHO
|16,28
|35.399.728
|% 10,00
|
|ULUUN
|27,46
|330.152.311
|% 8,54
|
|BUCIM
|2,62
|67.690.257
|% 7,82
|
|GWIND
|9,65
|100.389.799
|% 7,82
|
|MNDRS
|3,87
|34.635.817
|% 7,80
|
|UFUK
|92,50
|4.066.397
|% -6,47
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|DOBUR
|48,90
|4.543.002
|% -3,74
|
|ORCAY
|17,98
|84.666.484
|% -3,54
|
|AVTUR
|2,11
|1.515.842
|% -3,21
|
|THYAO
|51,70
|1.333.243.785
|% 0,19
|
|SISE
|21,46
|988.305.016
|% 1,51
|
|ODAS
|3,74
|410.594.385
|% 1,36
|
|SAHOL
|19,67
|346.118.625
|% 2,23
|
|ULUUN
|27,46
|330.152.311
|% 8,54
|
|ODAS
|3,74
|410.594.385
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,06
|307.061.401
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,37
|118.400.584
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,78
|259.623.015
|% 3,56
|
|AKFGY
|2,39
|122.018.064
|% 5,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7372
|17,7579
|% 0,27
|
|Euro
|18,0215
|18,0366
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,1668
|21,2729
|% -0,18
|
|Frank
|18,2892
|18,3993
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7122
|4,7358
|% 0,23
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|5,90
|
|Altın Gr.
|984
|985
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|33,00
|
|Tam
|6.663
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,19
|