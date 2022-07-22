***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 12:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047294
BIST
14:172.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,53
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
14:1717,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
14:1718,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0730
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
14:17983,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,71
|Açılış
|: 983,72
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KLRHO
|16,28
|35.676.488
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|MNDRS
|3,92
|40.963.885
|% 9,19
|
|UFUK
|93,90
|5.323.176
|% -5,06
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,98
|94.695.368
|% -3,54
|
|DOBUR
|49,14
|5.370.894
|% -3,27
|
|KERVT
|7,21
|65.189.232
|% -3,09
|
|THYAO
|51,60
|1.579.368.352
|% 0,00
|
|SISE
|21,46
|1.093.048.920
|% 1,51
|
|SAHOL
|19,84
|512.994.128
|% 3,12
|
|ODAS
|3,71
|461.941.258
|% 0,54
|
|KCHOL
|36,08
|386.609.705
|% 2,09
|
|ODAS
|3,71
|461.941.258
|% 0,54
|
|EKGYO
|3,04
|353.085.705
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,37
|152.573.313
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,80
|296.048.725
|% 4,11
|
|IEYHO
|0,82
|57.221.429
|% 5,13
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7553
|17,7584
|% 0,27
|
|Euro
|18,0432
|18,0585
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,1556
|21,2617
|% -0,23
|
|Frank
|18,3069
|18,4172
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7093
|4,7329
|% 0,17
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,28
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|23,00
|
|Tam
|6.656
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.243
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,61
|