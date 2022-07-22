***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 13:00
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047295
BIST
14:172.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
14:1717,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0515
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
14:1718,0620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0695
|Açılış
|: 18,1500
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
14:17983,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,71
|Açılış
|: 983,72
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KLRHO
|16,28
|35.669.406
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|MNDRS
|3,92
|40.883.356
|% 9,19
|
|UFUK
|93,80
|5.306.002
|% -5,16
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|DOBUR
|49,06
|5.368.242
|% -3,43
|
|ORCAY
|18,04
|94.255.853
|% -3,22
|
|KERVT
|7,22
|64.781.876
|% -2,96
|
|THYAO
|51,60
|1.578.966.275
|% 0,00
|
|SISE
|21,44
|1.092.366.896
|% 1,42
|
|SAHOL
|19,82
|504.079.004
|% 3,01
|
|ODAS
|3,71
|461.709.538
|% 0,54
|
|KCHOL
|36,10
|386.283.242
|% 2,15
|
|ODAS
|3,71
|461.709.538
|% 0,54
|
|EKGYO
|3,05
|352.940.814
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,37
|152.564.743
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,80
|295.998.571
|% 4,11
|
|IEYHO
|0,81
|57.208.563
|% 3,85
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7538
|17,7613
|% 0,29
|
|Euro
|18,0456
|18,0620
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,1489
|21,2549
|% -0,26
|
|Frank
|18,3044
|18,4147
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7092
|4,7328
|% 0,17
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,71
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.656
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.243
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,99
|