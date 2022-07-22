***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 13:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047298
BIST
12:502.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,92
|Açılış
|: 2.524
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|Önceki Kapanış
|: 2.511
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2.542
En Düşük
2.524
12:5017,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 17,8950
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|Önceki Kapanış
|: 17,9000
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17,7963
En Düşük
17,6262
12:5018,0481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 18,1500
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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18,1606
En Düşük
17,9826
12:50984,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,62
|Açılış
|: 984,63
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|Önceki Kapanış
|: 979,01
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984,95
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KLRHO
|16,28
|35.374.054
|% 10,00
|
|ULUUN
|27,38
|323.248.407
|% 8,22
|
|MNDRS
|3,87
|34.262.825
|% 7,80
|
|GWIND
|9,60
|98.974.573
|% 7,26
|
|EGEPO
|11,24
|13.599.203
|% 6,95
|
|UFUK
|92,75
|4.062.492
|% -6,22
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|18,02
|82.706.063
|% -3,33
|
|AVTUR
|2,11
|1.497.897
|% -3,21
|
|DOBUR
|49,28
|4.508.430
|% -2,99
|
|THYAO
|51,65
|1.324.786.319
|% 0,10
|
|SISE
|21,46
|982.114.846
|% 1,51
|
|ODAS
|3,74
|408.879.464
|% 1,36
|
|SAHOL
|19,67
|336.370.297
|% 2,23
|
|ULUUN
|27,38
|323.248.407
|% 8,22
|
|ODAS
|3,74
|408.879.464
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,06
|306.822.694
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,38
|118.055.614
|% 4,55
|
|DOHOL
|3,78
|255.577.681
|% 3,56
|
|AKFGY
|2,40
|115.586.564
|% 5,73
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7356
|17,7542
|% 0,25
|
|Euro
|18,0241
|18,0407
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1648
|21,2710
|% -0,19
|
|Frank
|18,2947
|18,4049
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7122
|4,7358
|% 0,23
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|4,99
|
|Altın Gr.
|983
|984
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.728
|29,00
|
|Tam
|6.659
|6.716
|-46,00
|
|Yarım
|3.245
|3.287
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,08
|