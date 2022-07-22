***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 13:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047299
BIST
13:512.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,10
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
13:5117,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
13:5118,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0824
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
13:51984,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,38
|Açılış
|: 984,40
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KLRHO
|16,28
|35.606.891
|% 10,00
|
|ATSYH
|70,00
|4.055.457
|% 9,38
|
|SANEL
|12,34
|2.190.659
|% 8,91
|
|BUCIM
|2,64
|103.682.290
|% 8,64
|
|MNDRS
|3,90
|39.445.583
|% 8,64
|
|UFUK
|90,85
|4.909.936
|% -8,14
|
|RHEAG
|1,81
|528.713
|% -5,73
|
|ORCAY
|17,97
|91.165.520
|% -3,59
|
|KERVT
|7,23
|52.644.723
|% -2,82
|
|YONGA
|22,00
|115.556
|% -2,65
|
|THYAO
|51,70
|1.548.410.386
|% 0,19
|
|SISE
|21,42
|1.072.224.454
|% 1,32
|
|ODAS
|3,72
|451.647.820
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,73
|423.602.800
|% 2,55
|
|ULUUN
|27,20
|368.898.421
|% 7,51
|
|ODAS
|3,72
|451.647.820
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,38
|149.707.312
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,05
|322.493.449
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,79
|270.771.187
|% 3,84
|
|IEYHO
|0,82
|56.726.941
|% 5,13
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7330
|17,7423
|% 0,18
|
|Euro
|18,0336
|18,0491
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,1471
|21,2531
|% -0,27
|
|Frank
|18,3147
|18,4250
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7101
|4,7337
|% 0,19
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|3,96
|
|Altın Gr.
|983
|983
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.654
|6.714
|-48,00
|
|Yarım
|3.242
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,15
|