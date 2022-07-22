***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 13:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047300
BIST
12:512.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
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2.542
En Düşük
2.524
12:5117,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
12:5118,0459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0856
|Açılış
|: 18,1500
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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18,1606
En Düşük
17,9826
12:51984,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,62
|Açılış
|: 984,63
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|Önceki Kapanış
|: 979,01
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984,95
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KLRHO
|16,28
|35.399.728
|% 10,00
|
|ULUUN
|27,36
|324.157.427
|% 8,14
|
|IEYHO
|0,84
|37.064.826
|% 7,69
|
|MNDRS
|3,86
|34.437.559
|% 7,52
|
|PEKGY
|1,44
|44.436.468
|% 7,46
|
|UFUK
|92,95
|4.066.397
|% -6,02
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,93
|83.828.467
|% -3,81
|
|AVTUR
|2,11
|1.512.667
|% -3,21
|
|DOBUR
|49,28
|4.508.430
|% -2,99
|
|THYAO
|51,65
|1.328.345.292
|% 0,10
|
|SISE
|21,48
|983.104.442
|% 1,61
|
|ODAS
|3,74
|409.350.452
|% 1,36
|
|SAHOL
|19,67
|343.442.078
|% 2,23
|
|ULUUN
|27,36
|324.157.427
|% 8,14
|
|ODAS
|3,74
|409.350.452
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,06
|306.851.421
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,38
|118.123.213
|% 4,55
|
|DOHOL
|3,78
|256.081.355
|% 3,56
|
|AKFGY
|2,40
|117.140.546
|% 5,73
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7450
|17,7567
|% 0,26
|
|Euro
|18,0253
|18,0401
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1616
|21,2677
|% -0,20
|
|Frank
|18,2911
|18,4013
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7113
|4,7349
|% 0,21
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,77
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|33,00
|
|Tam
|6.663
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,71
|