***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 13:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047302
BIST
14:242.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 25,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
14:2417,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
14:2418,0662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0653
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
14:24983,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,73
|Açılış
|: 983,74
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler14:24
|KLRHO
|16,28
|35.676.488
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|MNDRS
|3,92
|41.127.787
|% 9,19
|
|UFUK
|93,90
|5.372.774
|% -5,06
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|AVTUR
|2,10
|1.575.032
|% -3,67
|
|ORCAY
|17,99
|94.911.460
|% -3,49
|
|DOBUR
|49,14
|5.376.349
|% -3,27
|
|THYAO
|51,55
|1.585.982.774
|% -0,10
|
|SISE
|21,42
|1.094.818.870
|% 1,32
|
|SAHOL
|19,84
|526.836.869
|% 3,12
|
|ODAS
|3,70
|462.293.605
|% 0,27
|
|KCHOL
|36,10
|387.815.982
|% 2,15
|
|ODAS
|3,70
|462.293.605
|% 0,27
|
|EKGYO
|3,04
|353.495.642
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,37
|153.124.290
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,80
|297.168.809
|% 4,11
|
|IEYHO
|0,82
|57.268.324
|% 5,13
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7566
|17,7597
|% 0,28
|
|Euro
|18,0560
|18,0662
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,1560
|21,2621
|% -0,23
|
|Frank
|18,3031
|18,4134
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7096
|4,7332
|% 0,18
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|23,00
|
|Tam
|6.659
|6.717
|-45,00
|
|Yarım
|3.244
|3.287
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-11,00
|