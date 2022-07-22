***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 15:00
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047321
BIST
16:322.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,01
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:3217,7317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:3218,1217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
16:32982,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,06
|Açılış
|: 981,46
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KLRHO
|16,28
|35.963.292
|% 10,00
|
|ALGYO
|37,02
|166.245.884
|% 9,98
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,28
|63.190.478
|% 9,64
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|90,10
|6.308.089
|% -8,90
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|DOBUR
|48,80
|6.433.852
|% -3,94
|
|VAKKO
|18,00
|30.510.781
|% -3,85
|
|ORCAY
|17,97
|107.823.465
|% -3,59
|
|THYAO
|51,25
|2.034.073.753
|% -0,68
|
|SISE
|21,26
|1.393.805.245
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,20
|941.322.771
|% 5,96
|
|EREGL
|28,40
|888.224.874
|% 2,16
|
|SAHOL
|19,86
|748.036.732
|% 3,22
|
|EKGYO
|3,20
|941.322.771
|% 5,96
|
|SKBNK
|1,37
|279.560.793
|% 3,79
|
|ODAS
|3,70
|584.866.167
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,79
|328.507.749
|% 3,84
|
|TSKB
|2,33
|199.542.923
|% 1,30
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7203
|17,7275
|% 0,10
|
|Euro
|18,0762
|18,0920
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,1443
|21,2503
|% -0,28
|
|Frank
|18,2668
|18,3769
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7004
|4,7240
|% -0,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|11,68
|
|Altın Gr.
|981
|982
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.610
|6.679
|-83,00
|
|Yarım
|3.221
|3.268
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,45
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:44PRKME
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 379, 688 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 78 artarak (% 0.96 ) 2, 708
-
16:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, ODAS
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
16:43XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 19, 312.00 milyon TL de