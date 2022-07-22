***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.07.2022 15:17
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047332
BIST
15:272.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
15:2717,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
15:2718,0578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0737
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
15:27983,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,60
|Açılış
|: 983,62
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KLRHO
|16,28
|35.786.036
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|SUMAS
|69,00
|192.777
|% 9,09
|
|UFUK
|90,50
|5.805.674
|% -8,49
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,95
|98.714.309
|% -3,70
|
|YEOTK
|81,30
|60.737.025
|% -3,56
|
|DOBUR
|49,10
|5.681.814
|% -3,35
|
|THYAO
|51,60
|1.719.144.369
|% 0,00
|
|SISE
|21,40
|1.201.919.390
|% 1,23
|
|SAHOL
|19,96
|663.351.689
|% 3,74
|
|ODAS
|3,74
|532.509.407
|% 1,36
|
|KCHOL
|36,34
|507.765.515
|% 2,83
|
|ODAS
|3,74
|532.509.407
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,37
|192.405.924
|% 3,79
|
|EKGYO
|3,05
|407.230.545
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,79
|310.065.797
|% 3,84
|
|TSKB
|2,33
|170.775.073
|% 1,30
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7049
|17,7313
|% 0,12
|
|Euro
|18,0326
|18,0601
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,1699
|21,2760
|% -0,16
|
|Frank
|18,3052
|18,4155
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7060
|4,7296
|% 0,10
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|7,02
|
|Altın Gr.
|986
|987
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|24,00
|
|Tam
|6.649
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.240
|3.286
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,82
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39PEKGY
Yüzde 6.72 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 848, 880 adet işlem
-
15:38XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 15, 612.00 milyon TL de
-
15:37BMSCH
Yüzde 4.24 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 792 adet işlem
-
15:36CANTE
Yüzde 4.30 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 907 adet işlem
-
15:34BUCIM
Yüzde 8.23 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 596, 518 adet işlem