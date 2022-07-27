***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2022 18:09
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048274
BIST
17:552.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,68
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:5517,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:5518,1495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:55987,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,54
|Açılış
|: 987,52
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:53
|PRKAB
|26,40
|196.013.088
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.718.872
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|457.571.083
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|67.871.228
|% -9,80
|
|UFUK
|78,30
|4.225.049
|% -5,66
|
|MTRKS
|62,20
|7.538.573
|% -4,60
|
|TRCAS
|7,92
|24.250.327
|% -4,23
|
|ESCOM
|21,38
|28.772.062
|% -4,21
|
|THYAO
|49,76
|3.485.090.458
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,78
|1.286.775.553
|% 0,63
|
|SISE
|21,10
|1.046.859.215
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,21
|1.016.794.693
|% 0,63
|
|EREGL
|27,24
|842.706.499
|% -1,23
|
|EKGYO
|3,21
|1.016.794.693
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,62
|469.482.694
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,78
|1.286.775.553
|% 0,63
|
|TSKB
|2,62
|511.177.162
|% 4,80
|
|ADESE
|0,82
|127.835.407
|% 2,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8934
|17,8977
|% 0,22
|
|Euro
|18,1174
|18,1527
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,4619
|21,5695
|% 0,21
|
|Frank
|18,4826
|18,5939
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7507
|4,7745
|% 0,28
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-1,24
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.648
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.239
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,64
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem