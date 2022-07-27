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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.07.2022 18:17
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048295


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 26,40 196.677.708 % 10,00  
CMENT 34,10 1.724.760 % 10,00  
AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.608.091 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8863 17,8976 % 0,22  
Euro 18,0997 18,1278 % 0,21  
Sterlin 21,4715 21,5792 % 0,26  
Frank 18,4698 18,5811 % 0,02  
Riyal 4,7490 4,7728 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 2,74  
Altın Gr. 989 989 2,73  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.651 6.732 19,00  
Yarım 3.241 3.291 9,00  
Çeyrek 1.625 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,69 0,05  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,04  
B. Petrol 102 102 2,26  
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