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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.01.2023 16:19
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fondan hesaplanan/tahsil edilen, performans ücretine ilişkin ayrıntılar ve performans ücretinin hangi durumlarda fondan  tahsil edileceğine ilişkin 12/05/2022 tarih ve 2022/71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
1) Kurucu tarafından girişim sermayesi fonunun sahip olduğu şirketlerin hisselerinin fonun süresi içinde satılması ve elde edilen tutarın yeni girişim sermayesi yatırımlarında değerlendirilmeyip yatırımcılara dağıtılmasına   karar verilmesi durumunda , öncelikle tahakkuk edilen başarı primi tahsil edilir, ardından yatırımcılara payları oranında dağıtımı gerçekleştirilir.
2) Fonun portföyündeki girişim yatırımlarının değerlemesinin, fon fiyat tablosuna yansıtıldığı gün itibariyle tahakkuk etmiş olan performans ücretinin %3'ü 5 işgünü içerisinde fon hesabında yeterli bakiyenin bulunması durumunda tahsil edilir. Fon hesabından başarı priminin tahsil edilememesi durumunda başarı prim karşılığı hesaplanmaya ve tahakkuk etmeye devam eder.
3) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarından herhangi bir temettü tahsil edilmesi durumunda, tahakkuk etmiş olan performans ücretinin tahsil edilen temettü oranı kadar kısmı kurucu tarafından tahsil edilir.
4) Fon'un tasfiyesi durumunda ilgili tarihte tahakkuk etmiş olan performans ücreti kurucu tarafından tahsil edilir.
Performans Ücreti Hesaplanmasına Dair Örnek
     Performans ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır.
1.  Fon portföyüne ilk defa alınan girişim yatırımlarının değerlemesinin fon fiyatına yansıtıldığı gün başarı primi karşılığı ayrılır, ilk yatırımın yapıldığı gün eşik değer "0" olarak hesaplanır. Dönem başı Fon Toplam Değeri o güne kadar yatırımcı pay girişleri karşılığı fona giren tutar, dönem başı pay fiyatı ise ihraç fiyatı olarak hesaplanır. Ardından takip eden tüfe açıklamasının yapıldığı gün işlemiş gün sayısı kadar eşik değer hesaplanarak bulunan değer kadar karşılık ayrılır.
2. Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas (eşik değer) getiri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranıdır.
3. Aylık dönemler itibariyle, fonun performans ücreti hesaplaması dönem başı birim pay değerinin dönem sonu birim pay değerine göre artış oranının, kıstas getiri oranını aşan kısmının, dönem başı fon toplam değeri ile çarpılmasından oluşan matrahın %20'si kadar performans ücreti hesaplanır. Hesaplanan bu tutara banka sigorta muamele vergisi (BSMV) eklenmek suretiyle karşılık ayrılır. (Tüm örneklerde BSMV oranı %5 olarak kabul dilmiştir)
Örneğin
-        Dönem başı fon toplam değeri 100.000 TL,
-        Dönem başı itibariyle tedavüldeki pay adedi 100.000 adet,
-        Dönem başı itibariyle birim değeri 1,00 TL,
-        Dönem sonu itibariyle fon toplam değeri 102.000 TL
-        Dönem sonu itibariyle tedavüldeki pay adedi 100.000 adet,
-        Dönem sonu itibariyle performans ücreti hesaplaması öncesi tespit edilen geçici fon birim pay değeri 1,02 TL,
-        Dönem içinde eşik değer getiri oranı %1
ise
-        Geçici birim pay değerinin dönem başı birim pay değerine oranı (fonun getirisi) = (1,02-1,00)/1,00 =%2
-        Fonun getirisinin kıstas getiri oranını aşan kısmı = %2 - %1 = %1
-        Performans ücreti matrahı = 100.000 * %1 = 1.000 TL
-        Performans ücreti oranı = %20
-        Performans ücreti = 1.000 * %20 = 200 TL ve BSMV ilave edildiğinde 210 TL olacaktır.
 
4. Dönem sonu birim pay değeri, performans ücreti karşılığı ayrıldıktan sonra hesaplanıp ilan edilir.
Yukarıdaki örneğe göre
-        210 TL olan performans ücreti karşılığı ayrıldıktan sonra, fon toplam değeri 102.000 – 210 = 101.790 TL ve birim pay değeri ise 101.790 / 100.000 = 1,0179 TL olarak hesaplanıp ilan edilecektir.
5.Dönem içinde fondan kar payı dağıtılmış olması halinde, fonun birim pay değeri dağıtılan kar payı tutarı dikkate alınarak düzeltilir ve performans ücreti hesaplamasında düzeltilmiş fon birim pay değerindeki değişim oranı dikkate alınır.
Yukarıdaki örnekte fon dönem içinde 5.000 TL kar dağıtmış olursa
-        Dönem sonu itibariyle fon toplam değeri 97.000 TL
-        Dönem sonu itibariyle tedavüldeki pay adedi 100.000 adet,
-        Dönem sonu itibariyle performans ücreti hesaplaması öncesi tespit edilen geçici fon birim pay değeri 0,97 TL
olacaktır. Bu durumda dağıtılan kar payı tutarı dikkate alınarak önce fonun dönem sonu fon toplam değeri 102.000 TL olarak ve dönem sonu birim pay değeri ise 1,02 TL olarak düzeltilecek, diğer hesaplamalar ise düzeltilmiş olan bu birim pay değerine göre yapılacaktır.
 
6.Portföyden çıkarılan girişim sermayesi yatırımı için önceki dönemlerden kalan tahakkuk etmiş performans ücreti bulunması durumunda söz konusu performans ücreti tahakkuku iptal edilerek kurucu tarafından tahsil edilir.
 
                                                                                    
7. Fonun ihraç fiyatının ilgili dönemde işlemiş gün sa
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