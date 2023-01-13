***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2023 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Portföye alınan her bir gayrimenkul için alım değeri ile satış değeri arasındaki fark hesaplanacak, bu farktan gayrimenkule ilişkin tüm giderler (her türlü alım-satım harcı vergi, stopaj, masraf, ücret, komisyon, gayrimenkulün iktisabından itibaren işlemiş ilgili yönetim giderleri) düşülecek ve elde edilecek rakam üzerinden net birim performans hesaplanacaktır. Bu birim performans aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranının aşan kısmın %20'si artı BSMV olarak hesaplanacak olup, performans primi olarak satış gerçekleştikten sonra 10 iş günü içerisinde fondan tahsil edilecektir."
Performans Primi Hesaplama Örneği
Gayrimenkul Alış Bedeli (A)
1,000,000.00
Gayrimenkul Satış Bedeli (B)
3,000,000.00
Gayrimenkule ait Fon Giderleri (C )
100,000.00
Net Getiri (D=B-A-C)
1,900,000.00
Getiri Birim Performans (E=D/A)
190%
Başarı Eşiği (F)
60%
Net Başarı Primi (A*((E-F))
1,300,000.00
Enflasyon Üstü ise %20
260,000.00
BSMV %5
13,000.00
Net Başarı Primi BSMV Dahil
273,000.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102317
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0394
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.157,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 11,37
|Açılış
|: 1.157,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,8041
|% 0,11
|
|Euro
|20,3429
|20,3531
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,8661
|22,9807
|% -0,02
|
|Frank
|20,1985
|20,3202
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|17,55
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|11,19
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.863
|7.943
|133,00
|
|Yarım
|3.831
|3.887
|65,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.943
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,24
|
|B. Petrol
|85,01
|85,01
|0,98
|