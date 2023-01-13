***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2023 20:02
lde edilecek rakam üzerinden net birim performans hesaplanacaktır. Bu birim performans aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranının aşan kısmın %20'si artı BSMV olarak hesaplanacak olup, performans primi olarak satış gerçekleştikten sonra 10 iş günü içerisinde fondan tahsil edilecektir."
Performans Primi Hesaplama Örneği
Gayrimenkul Alış Bedeli (A)
1,000,000.00
Gayrimenkul Satış Bedeli (B)
3,000,000.00
Gayrimenkule ait Fon Giderleri (C )
100,000.00
Net Getiri (D=B-A-C)
1,900,000.00
Getiri Birim Performans (E=D/A)
190%
Başarı Eşiği (F)
60%
Net Başarı Primi (A*((E-F))
1,300,000.00
Enflasyon Üstü ise %20
260,000.00
BSMV %5
13,000.00
Net Başarı Primi BSMV Dahil
273,000.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102318
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0162
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.155,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.155,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7904
|18,7955
|% 0,06
|
|Euro
|20,3191
|20,3763
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,8569
|22,9715
|% -0,06
|
|Frank
|20,1699
|20,2914
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9883
|5,0134
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|14,47
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|9,02
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.850
|7.929
|119,00
|
|Yarım
|3.825
|3.880
|58,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.940
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,15
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,20
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,85
|