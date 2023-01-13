Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

13.01.2023 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

lde edilecek rakam üzerinden net birim performans hesaplanacaktır. Bu birim performans aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranının aşan kısmın %20'si artı BSMV olarak hesaplanacak olup, performans primi olarak satış gerçekleştikten sonra 10 iş günü içerisinde fondan tahsil edilecektir."
Performans Primi Hesaplama Örneği
  
    Gayrimenkul Alış Bedeli (A)
    1,000,000.00

    Gayrimenkul Satış Bedeli (B)
    3,000,000.00

    Gayrimenkule ait Fon Giderleri (C )
    100,000.00

    Net Getiri (D=B-A-C)
    1,900,000.00

    Getiri Birim Performans (E=D/A)
    190%

    Başarı Eşiği (F)
    60%

    Net Başarı Primi (A*((E-F))
    1,300,000.00

    Enflasyon Üstü ise %20
    260,000.00

    BSMV %5
    13,000.00

    Net Başarı Primi BSMV Dahil
    273,000.00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102318


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.985
Değişim :  0,28% |  14,15
Açılış :  4.952  
Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
5.073 En Düşük
4.926
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 11,37 103.276.399 % 10,02  
ONCSM 37,40 6.427.901 % 10,00  
BRKSN 9,90 3.317.334 % 10,00  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7904 18,7955 % 0,06  
Euro 20,3191 20,3763 % -0,08  
Sterlin 22,8569 22,9715 % -0,06  
Frank 20,1699 20,2914 % 0,07  
Riyal 4,9883 5,0134 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 14,47  
Altın Gr. 1.155 1.155 9,02  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.850 7.929 119,00  
Yarım 3.825 3.880 58,00  
Çeyrek 1.918 1.940 29,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,15 0,34  
Gümüş Gr. 14,55 14,57 0,20  
B. Petrol 84,88 84,88 0,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru