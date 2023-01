***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









Açıklamalar"Portföye alınan her bir gayrimenkul için alım değeri ile satış değeri arasındaki fark hesaplanacak, bu farktan gayrimenkule ilişkin tüm giderler (her türlü alım-satım harcı vergi, stopaj, masraf, ücret, komisyon, gayrimenkulün iktisabından itibaren işlemiş ilgili yönetim giderleri) düşülecek ve elde edilecek rakam üzerinden net birim performans hesaplanacaktır. Bu birim performans aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranının aşan kısmın %20'si artı BSMV olarak hesaplanacak olup, performans primi olarak satış gerçekleştikten sonra 10 iş günü içerisinde fondan tahsil edilecektir."Performans Primi Hesaplama ÖrneğiGayrimenkul Alış Bedeli (A)1,000,000.00Gayrimenkul Satış Bedeli (B)3,000,000.00Gayrimenkule ait Fon Giderleri (C )100,000.00Net Getiri (D=B-A-C)1,900,000.00Getiri Birim Performans (E=D/A)190%Başarı Eşiği (F)60%Net Başarı Primi (A*((E-F))1,300,000.00Enflasyon Üstü ise %20260,000.00BSMV %513,000.00Net Başarı Primi BSMV Dahil273,000.00