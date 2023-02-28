***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2023 12:39
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/02/2023 tarih ve E-12233903-315.04-33459 sayılı izin doğrultusunda, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Turesif Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun İçtüzük ve İhraç Belgesi tadil edilmiştir.
Değişiklikler 3/4/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117516
BIST
15:515.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,66
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5118,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:5120,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:511.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:49
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.678.729
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.327.438
|% 9,98
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.786.205
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|118,90
|796.273.565
|% -6,75
|
|NIBAS
|22,66
|255.672.541
|% -6,60
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EREGL
|44,66
|4.152.481.440
|% 1,41
|
|THYAO
|144,40
|4.054.872.363
|% 0,70
|
|OYAKC
|49,02
|3.744.140.093
|% 1,45
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,42
|1.888.066.946
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.420.084.732
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.274.474.503
|% -0,69
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8824
|18,8863
|% 0,00
|
|Euro
|20,0556
|20,0646
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7761
|22,8904
|% 0,32
|
|Frank
|20,0611
|20,1819
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0169
|5,0421
|% 0,01
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,65
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.463
|7.517
|-56,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|1,27
|
Seans Raporu
15:49
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16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
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16:02XU100
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16:01TERA
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