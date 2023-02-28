***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/02/2023 tarih ve E-12233903-315.04-33459 sayılı izin doğrultusunda, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Turesif Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun İçtüzük ve İhraç Belgesi tadil edilmiştir.Değişiklikler 3/4/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117516BIST