***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-34642 sayılı yazısı ile ihraç belgesi tadili uygun bulunan fona ait "Duyuru ve İhraç Belgesi Tadil Metni" ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125161BIST