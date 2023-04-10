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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.04.2023 15:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. İrtibat Büroları Açılış Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve E-12233903-350.08.08-35786 sayılı yazısı ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin aşağıda açık adresleri bulunan irtibat bürolarının açılmasına ilişkin başvuruları olumlu karşılanmıştır.
İstanbul Avangart İrtibat Bürosu, Adres: Seyrantepe Mahallesi Cendere Caddesi N 110-2/E Avangart Projesi A3 Blok 
Daire N 42 Kağıthane/İSTANBUL
               
İstanbul Beylikdüzü İrtibat Bürosu, Adres: Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi N 2/3/36 Beylikdüzü/İSTANBUL,
 
Bursa Fomara İrtibat Bürosu, Adres: Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Burçin 3 İşhanı N 54/1E Osmangazi/BURSA
Konuya ilişkin izin bilgileri 10.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin resmi internet sitesinde (https://www.re-pie.com) yayımlanmıştır.
                                
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135189


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