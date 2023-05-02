***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.05.2023 16:52
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fondan hesaplanan/tahsil edilen, Performans Ücretine İlişkin Ayrıntılar ve Performans Ücretinin Hangi Durumlarda Fon dan tahsil edileceğine ilişkin 27/03/2023 tarih ve 2023/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Portföye alınan her bir gayirmenkul için alım değeri ile satış değeri arasındaki fark hesaplananacak, bu farktan gayrimenkule ilişkin tüm giderler (her türlü alım-satım harcı, vergi, stopaj, masraf, ücret, komisyon, gayrimenkulün iktisabından itibaren işlemiş ilgili yönetim giderleri) düşülecek ve elde edilecek rakam üzerinden net birim performans hesaplanacaktır. Bu birim performans aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranının aşan kısmın %20'si artı BSMV olarak hesaplanacak olup, performans primi olarak satış gerçekleştikten sonra 10 işgünü içerisinde fondan tahsil edilecektir.
PERFORMANS PRİMİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Gayrimenkul Alış Bedeli (A)
1,000,000.00
Gayrimenkul Satış Bedeli (B)
3,000,000.00
Gayrimenkule ait Fon Giderleri (C )
100,000.00
Net Getiri (D=B-A-C)
1,900,000.00
Getiri Birim Performans (E=D/A)
190%
Başarı Eşiği (F)
60%
Net Başarı Primi (A*((E-F))
1,300,000.00
Enflasyon Üstü ise %20
260,000.00
BSMV %5
13,000.00
Net Başarı Primi BSMV Dahil
273,000.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144656
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0633
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.258,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.258,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.327.585
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.304.279
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.423.432
|% 9,98
|
|DAPGM
|35,46
|23.443.129
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.804.721
|% -10,00
|
|GESAN
|60,30
|970.712.826
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.442.147
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.703.336
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.177.891.509
|% -1,17
|
|EREGL
|32,20
|2.402.274.399
|% -2,84
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.442.147
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.908.659.785
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.795.727.808
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,78
|971.789.042
|% -3,83
|
|YKBNK
|9,35
|1.145.329.614
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.875.040
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.728.160.768
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|939.110.976
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4465
|19,4572
|% 0,09
|
|Euro
|21,4037
|21,4318
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,1834
|24,3047
|% -0,20
|
|Frank
|21,6883
|21,8190
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1740
|5,1999
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|29,94
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|16,22
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.161
|9.483
|130,00
|
|Yarım
|4.445
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,76
|15,77
|0,13
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|-3,28
|