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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.05.2023 16:52
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fondan hesaplanan/tahsil edilen, Performans Ücretine İlişkin Ayrıntılar ve Performans Ücretinin Hangi Durumlarda Fon dan tahsil edileceğine ilişkin 27/03/2023 tarih ve 2023/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Portföye alınan her bir gayirmenkul için alım değeri ile satış değeri arasındaki fark hesaplananacak, bu farktan gayrimenkule ilişkin tüm giderler (her türlü alım-satım harcı, vergi, stopaj, masraf, ücret, komisyon, gayrimenkulün iktisabından itibaren işlemiş ilgili yönetim giderleri) düşülecek ve elde edilecek rakam üzerinden net birim performans hesaplanacaktır. Bu birim performans aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranının aşan kısmın %20'si artı BSMV olarak hesaplanacak olup, performans primi olarak satış gerçekleştikten sonra 10 işgünü içerisinde fondan tahsil edilecektir.
    PERFORMANS PRİMİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

    Gayrimenkul Alış  Bedeli (A)
    1,000,000.00

    Gayrimenkul Satış  Bedeli (B)
    3,000,000.00

    Gayrimenkule ait Fon  Giderleri (C )
    100,000.00

    Net Getiri (D=B-A-C)
    1,900,000.00

    Getiri Birim  Performans (E=D/A)
    190%

    Başarı Eşiği (F)
    60%

    Net Başarı Primi  (A*((E-F))
    1,300,000.00

    Enflasyon Üstü ise  %20
    260,000.00

    BSMV %5
    13,000.00

    Net Başarı Primi BSMV  Dahil
    273,000.00

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144656


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ORCAY 7,60 106.304.279 % 9,99  
AVHOL 17,83 10.017.286 % 9,99  
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Altın Gr. 1.256 1.256 16,22  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.161 9.483 130,00  
Yarım 4.445 4.610 50,00  
Çeyrek 2.226 2.298 15,00  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,25  
Gümüş Gr. 15,76 15,77 0,13  
B. Petrol 76,03 76,03 -3,28  
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