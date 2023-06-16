***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2023 14:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ve İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159390
BIST
14:165.542
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 46,86
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1623,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0193
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1625,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0689
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:161.495,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PRKME
|17,60
|36.814.060
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.313.472
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.629.749
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.524
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.525.853
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|16.402.248
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,30
|4.246.509.964
|% 0,71
|
|YKBNK
|13,09
|2.508.150.330
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,30
|2.347.182.453
|% 0,36
|
|ISCTR
|13,80
|1.553.506.703
|% 0,00
|
|EREGL
|37,02
|1.485.631.484
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.508.150.330
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.078.543.709
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,30
|2.347.182.453
|% 0,36
|
|ISCTR
|13,80
|1.553.506.703
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,97
|189.404.630
|% -1,98
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6618
|23,6669
|% 0,08
|
|Euro
|25,9265
|25,9324
|% 0,27
|
|Sterlin
|30,1992
|30,3507
|% 0,15
|
|Frank
|26,4526
|26,6120
|% 0,09
|
|Riyal
|6,2932
|6,3248
|% 0,06
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|6,05
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.496
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.807
|10.075
|87,45
|
|Yarım
|4.817
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.408
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,26
|18,29
|0,11
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,09
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31BRKVY
Yüzde 7.56 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 757 adet işlem
-
14:30PENTA
Yüzde 8.19 oranında artışla 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 612, 826 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 5, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 38, 644.00 milyon TL de
-
14:27DIRIT
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 312 adet işlem
-
14:26OSTIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 605, 773 adet işlem