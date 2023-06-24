***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar16/06/2023 Tarih ve 2023/80 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nın "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 9. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının açılması suretiyle, Şirketimizin 7.500.000 TL olan mevcut sermayesinin iç kaynaklardan (2022 yılı karından) 80.500.000 TL artırılarak 88.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 7.500.000.-TL'den 88.000.000.-TL'ye artırılmasına izin verilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/06/2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-39076 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162093BIST