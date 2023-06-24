***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2023 15:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
16/06/2023 Tarih ve 2023/80 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nın "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 9. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının açılması suretiyle, Şirketimizin 7.500.000 TL olan mevcut sermayesinin iç kaynaklardan (2022 yılı karından) 80.500.000 TL artırılarak 88.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 7.500.000.-TL'den 88.000.000.-TL'ye artırılmasına izin verilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/06/2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-39076 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162093
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3557
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2208
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.557,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 26,43
|Açılış
|: 1.556,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2278
|25,2305
|% 1,43
|
|Euro
|27,3921
|27,4337
|% 0,81
|
|Sterlin
|31,9921
|32,1526
|% 1,19
|
|Frank
|28,0227
|28,1915
|% 1,22
|
|Riyal
|6,7105
|6,7442
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.923
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.556
|1.556
|25,45
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.981
|5.164
|137,00
|
|Çeyrek
|2.498
|2.582
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|0,37
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH