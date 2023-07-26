***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2023 18:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 7.500.000 TL olan mevcut sermayesi iç kaynaklardan (2022 yılı karından) 80.500.000 TL artırılarak 88.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 7.500.000 TL'den 88.000.000 TL'ye artırılmıştır.
Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 26.07.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 26.07.2023 tarihli ve 10879 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175571
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
18:051.702,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.702,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9269
|26,9335
|% 0,05
|
|Euro
|29,7827
|29,7922
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,6338
|34,8075
|% 0,05
|
|Frank
|31,0272
|31,2141
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1531
|7,1890
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|4,12
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.120
|11.231
|59,00
|
|Yarım
|5.552
|5.642
|30,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.821
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,34
|