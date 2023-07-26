***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 7.500.000 TL olan mevcut sermayesi iç kaynaklardan (2022 yılı karından) 80.500.000 TL artırılarak 88.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 7.500.000 TL'den 88.000.000 TL'ye artırılmıştır.Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 26.07.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 26.07.2023 tarihli ve 10879 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175571BIST