***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan İrtibat Bürosu açma başvurularımız, 27.07.2023 tarihli ve E-12233903-350.08.08-40118 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Antalya İrtibat Bürosu adresi, Kızılsaray Mahallesi Kazım Özalp Caddesi N 119/1 Muratpaşa/ANTALYABursa Yıldırım İrtibat Bürosu adresi, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi N 109/D Yıldırım/BURSAAlanya İrtibat Bürosu adresi, Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi N 7 Alanya/ANTALYAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175788BIST