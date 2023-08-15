***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Konya İrtibat Bürosu açılmasına ilişkin talebimiz, 11.08.2023 tarihli ve E-12233903-350.08.08-40802 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Konya İrtibat Bürosu adresi, Mevlana Caddesi N 10/F Meram/KONYAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185558BIST