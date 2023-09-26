***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu portföyündeki 35,136 Adet RGA kodlu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 23,622,300 TL bedelle devredilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197392BIST