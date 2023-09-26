***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.09.2023 16:44
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu portföyündeki 35,136 Adet RGA kodlu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 23,622,300 TL bedelle devredilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197392
BIST
'
16:548.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,00
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:5427,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0653
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5428,9191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0764
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:541.670,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.670,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TETMT
|2.594,90
|109.078.896
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|146.629.548
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.508.415
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.766.449
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|126.126.152
|% -9,94
|
|THYAO
|232,90
|9.524.537.732
|% 0,17
|
|TUPRS
|171,50
|9.436.717.750
|% 3,31
|
|SASA
|50,45
|9.269.628.330
|% 9,91
|
|ISCTR
|25,74
|5.643.350.337
|% 2,31
|
|HEKTS
|25,78
|4.840.492.144
|% 8,05
|
|ZOREN
|5,53
|3.769.879.708
|% 9,07
|
|KATMR
|2,34
|774.700.285
|% -5,65
|
|ADESE
|2,44
|765.766.449
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,07
|1.162.917.163
|% 0,99
|
|ODAS
|12,82
|3.138.206.585
|% 6,04
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8985
|28,9176
|% 0,26
|
|Euro
|28,8500
|28,9000
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,1206
|33,2867
|% -0,02
|
|Frank
|29,7405
|29,9197
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2475
|7,2839
|% 0,21
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.096
|11.173
|-25,00
|
|Yarım
|5.565
|5.610
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|-0,08
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07ODAS
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 012, 972 adet işlem
-
17:06HEDEF
Yüzde 6.47 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 861 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 84 artarak (% 0.44 ) 7, 293
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : REEDR, ULKER, SKBNK, HATSN, ADGYO, TARKM, QNBFL, GOZDE, YONGA, TURGG