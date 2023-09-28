***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.09.2023 18:10
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ve İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197989
BIST
'
17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,5104
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,6873
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1099
En Düşük
28,4258
17:591.643,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,92
|Açılış
|: 1.644,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3841
|27,4342
|% 1,97
|
|Euro
|29,0666
|29,1187
|% 2,45
|
|Sterlin
|33,3755
|33,5429
|% 2,58
|
|Frank
|29,8092
|29,9888
|% 2,53
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.640
|19,07
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.932
|11.037
|-66,00
|
|Yarım
|5.483
|5.542
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.733
|2.771
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,34
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|-0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem