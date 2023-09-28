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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.09.2023 18:10
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ve İhraç Belgesi Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197989


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SODSN 65,45 2.677.149 % 10,00  
QNBFL 665,50 17.262.751 % 10,00  
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MAALT 824,40 177.986.817 % 9,99  
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Riyal 7,2852 7,3217 % 1,93  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 -10,78  
Altın Gr. 1.640 1.640 19,07  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 10.932 11.037 -66,00  
Yarım 5.483 5.542 -33,00  
Çeyrek 2.733 2.771 -16,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 0,03  
Gümüş Gr. 19,82 19,84 0,34  
B. Petrol 93,86 93,86 -0,50  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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