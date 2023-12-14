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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.12.2023 15:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAFKR 31,28 27.623.399 % 9,99  
DIRIT 10,04 505.761 % 9,85  
MOBTL 5,36 732.578.884 % 9,84  
VRGYO 24,48 194.172.667 % 8,80  
KRPLS 7,74 20.119.018 % 8,40  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 28,9998 29,0072 % 0,11  
Euro 31,7578 31,7768 % 0,72  
Sterlin 36,7329 36,9171 % 0,71  
Frank 33,2380 33,4382 % 0,38  
Riyal 7,7114 7,7501 % 0,14  
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16:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,06 24,09 % 0,66  
Platin 937,16 938,68 % 0,66  
Paladyum 998,02 1.001,47 % 0,66  
Brent Pet. 75,75 75,75 % 0,66  
Altın Ons 2.035,33 2.035,68 % 0,66  
Seans Raporu 16:13
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