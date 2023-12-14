***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2023 15:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225802
BIST
'
16:157.771
En Düşük
|Değişim
|: 3,21%
|| 241,73
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1529,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1531,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2436
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:151.898,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.898,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.578.884
|% 9,84
|
|VRGYO
|24,48
|194.172.667
|% 8,80
|
|KRPLS
|7,74
|20.119.018
|% 8,40
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.003.796
|% -9,82
|
|CATES
|68,10
|2.311.810.909
|% -9,50
|
|SKYMD
|11,21
|1.184.281.019
|% -9,45
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|YKBNK
|21,56
|3.766.278.141
|% 6,21
|
|CATES
|68,10
|2.311.810.909
|% -9,50
|
|SKYMD
|11,21
|1.184.281.019
|% -9,45
|
|EKGYO
|7,18
|918.013.650
|% 3,16
|
|ASTOR
|99,15
|912.458.986
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,56
|3.766.278.141
|% 6,21
|
|MOBTL
|5,36
|732.578.884
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|918.013.650
|% 3,16
|
|SKYMD
|11,21
|1.184.281.019
|% -9,45
|
|AKFGY
|1,98
|171.810.765
|% -1,82
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9998
|29,0072
|% 0,11
|
|Euro
|31,7578
|31,7768
|% 0,72
|
|Sterlin
|36,7329
|36,9171
|% 0,71
|
|Frank
|33,2380
|33,4382
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7114
|7,7501
|% 0,14
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|937,16
|938,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,02
|1.001,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,75
|75,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,33
|2.035,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28TURSG
Yüzde 6.26 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 718 adet işlem
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem
-
16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
-
16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de