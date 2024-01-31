***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar25.01.2024 tarih ve 34 sayılı yönetim kurulu kararı ile 31.01.2024 Tarihi itibariyle şirketimizin "Kızılsaray Mahallesi Kazım Özalp Caddesi N119/1 Muratpaşa / ANTALYA" adresinde bulunan "Antalya İrtibat Bürosu"nun, "Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi N7 Alanya/Antalya" adresinde bulunan "Alanya İrtibat Bürosu"nun ve "Mevlana Caddesi N10/F Meram/Konya" adresinde bulunan "Konya İrtibat Bürosu"nun kapatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244958BIST