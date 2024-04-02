***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRDH "Re-Pie Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" 01.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında izahnamede belirtilen kaldıraç ve karşı taraf risk limitleri ile uyumlu yönetilmiştir RMD limitinde aşım bulunmaktadır. Aşım tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.08/03/202414/03/202415/03/202418/03/202419/03/202420/03/202421/03/202422/03/202425/03/202426/03/202427/03/202428/03/202429/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265548BIST