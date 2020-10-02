***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.10.2020 14:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2020 tarihli E-12233903-315.04-8233 sayılı izin yazısına istinaden
Güncel İç Tüzük ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877982
BIST
14:471.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
14:477,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
14:479,0817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
14:47474,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 474,73
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler14:47
|YAPRK
|70,95
|6.556.532
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|55.836.211
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.160.672
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|20.673.050
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|690.003
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,12
|1.585.302.240
|% 3,04
|
|THYAO
|10,92
|1.114.681.438
|% 3,61
|
|GARAN
|7,17
|855.304.153
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,46
|711.983.386
|% 1,47
|
|ASELS
|18,55
|655.467.837
|% 0,11
|
|SISE
|7,12
|1.585.302.240
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,46
|711.983.386
|% 1,47
|
|HURGZ
|2,28
|301.628.433
|% -6,56
|
|GARAN
|7,17
|855.304.153
|% 0,70
|
|THYAO
|10,92
|1.114.681.438
|% 3,61
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7411
|7,7445
|% -0,02
|
|Euro
|9,0752
|9,0817
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9695
|10,0195
|% 0,23
|
|Frank
|8,3658
|8,4162
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0560
|2,0663
|% -0,09
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|2,97
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|2,45
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|1,18
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,36
|39,36
|-1,57
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
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14:58XU100
Endeks 1, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 11, 039.00 milyon TL de
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14:55BRSAN
Yüzde 6.64 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 435, 517 adet işlem
-
14:54DZGYO
Yüzde 6.63 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 047, 170 adet işlem
-
14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ARCLK, EKGYO
-
14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, SISE, MGROS