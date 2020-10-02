***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.10.2020 15:01
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2020 tarihli E-12233903-315.04-8233 sayılı izin yazısına istinaden
Güncel İç Tüzük ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877987
BIST
15:211.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:217,7455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:219,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0190
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:21474,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 474,72
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:21
|YAPRK
|70,95
|6.609.106
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|56.220.452
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.420.302
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.528.839
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|713.478
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,14
|1.867.330.984
|% 3,33
|
|THYAO
|10,80
|1.815.908.606
|% 2,47
|
|GARAN
|7,14
|1.016.306.380
|% 0,28
|
|ASELS
|18,47
|752.745.926
|% -0,32
|
|KRDMD
|3,43
|749.446.569
|% 0,59
|
|SISE
|7,14
|1.867.330.984
|% 3,33
|
|KRDMD
|3,43
|749.446.569
|% 0,59
|
|THYAO
|10,80
|1.815.908.606
|% 2,47
|
|GARAN
|7,14
|1.016.306.380
|% 0,28
|
|HURGZ
|2,26
|310.184.765
|% -7,38
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7399
|7,7455
|% -0,01
|
|Euro
|9,0679
|9,0787
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9806
|10,0306
|% 0,34
|
|Frank
|8,3734
|8,4238
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0570
|2,0674
|% -0,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,29
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|2,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|4,06
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|