***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.03.2021 13:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915877
BIST
14:281.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:287,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1219
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:289,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1150
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:28415,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,43
|Açılış
|: 415,72
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TRILC
|12,10
|67.010
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.250.046
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.462.361
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.166.615.566
|% -1,30
|
|PETKM
|6,15
|1.120.934.407
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,70
|930.128.051
|% 2,95
|
|THYAO
|14,75
|838.581.045
|% -0,20
|
|HALKB
|5,44
|794.080.565
|% 0,93
|
|PETKM
|6,15
|1.120.934.407
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|385.556.888
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|794.080.565
|% 0,93
|
|GARAN
|9,13
|1.166.615.566
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|498.686.767
|% -0,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6453
|7,6511
|% 1,58
|
|Euro
|9,0856
|9,0940
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,5391
|10,5920
|% 1,36
|
|Frank
|8,1531
|8,2022
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0314
|2,0416
|% 1,48
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,46
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,90
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,50
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|0,15
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40FRIGO
Yüzde 5.14 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 218 adet işlem
-
14:39TACTR
Yüzde 8.98 oranında artışla 27.90 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 724 adet işlem
-
14:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, TSKB
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 37 kaybederek (% -0.03 ) 1, 353
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, ISATR, BJKAS, TRILC, VKFYO, NIBAS, SNKRN, VAKKO, KUTPO, IZTAR