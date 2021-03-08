***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.03.2021 13:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915863
BIST
17:351.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:357,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:359,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:35416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,28
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TRILC
|12,10
|6.200.137
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.852.878
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.464.417
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|KOZAL
|133,40
|1.309.722.585
|% 3,49
|
|KRDMD
|7,27
|1.249.895.552
|% -0,41
|
|THYAO
|14,69
|1.167.208.024
|% -0,61
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,39
|666.451.739
|% -2,85
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|974.323.256
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|242.090.807
|% -2,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6515
|7,6570
|% 1,66
|
|Euro
|9,0924
|9,1018
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5740
|10,6270
|% 1,69
|
|Frank
|8,1806
|8,2299
|% 1,52
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|