***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.04.2021 14:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
iç tüzük değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928468
BIST
15:431.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:438,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:439,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:43453,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,28
|Açılış
|: 453,61
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:41
|TRGYO
|3,85
|271.816.993
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|66.204.512
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.146.214
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|159.792.340
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.085.694
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.551.458
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.985.500
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.683.900.035
|% 4,43
|
|EREGL
|18,23
|1.222.600.107
|% 4,05
|
|SASA
|46,42
|1.055.611.062
|% -0,26
|
|KRDMD
|7,73
|1.043.254.931
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,18
|1.008.568.345
|% 1,40
|
|GARAN
|7,30
|4.683.900.035
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,18
|1.008.568.345
|% 1,40
|
|TSKB
|1,34
|225.543.787
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,04
|762.217.861
|% 2,02
|
|EKGYO
|1,86
|257.930.935
|% -0,53
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0710
|8,0781
|% 0,09
|
|Euro
|9,6760
|9,6856
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1266
|11,1824
|% 0,44
|
|Frank
|8,7337
|8,7864
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1507
|2,1615
|% 0,31
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|17,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|11,34
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|5,48
|
|Çeyrek
|726
|743
|2,75
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,30
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:53SARKY
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 954, 690 adet işlem
-
15:52GARAN
Yüzde 4.58 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 248, 644 adet işlem
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 29 artarak (% 0.43 ) 1, 222
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TRGYO, BTCIM
-
15:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, TUREX, SAMAT, BJKAS, SNKRN, KRTEK, ORMA, ITTFH, TKURU